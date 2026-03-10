«Привыкать было некогда»: LIFE.ru рассказал о женщинах, которые в годы войны работали в шахтах по 12 часов

LIFE.ru к 8 Марта запустил интерактивный проект, посвященный женщинам, которые в годы Великой Отечественной войны спустились в шахты, заменив ушедших на фронт мужчин. Это история о тех, кто по 10–12 часов работал под землей, не имея ни опыта, ни специальной подготовки, — только ради того, чтобы страна получала уголь.

Война диктовала свои условия: на передовой гремели бои, но и в тылу каждый день был сражением. Уже к концу 1941 года в Кузбассе число женщин, занятых в угольной промышленности, достигло почти 16 тысяч. Свыше 2,6 тысячи из них трудились непосредственно в забоях. К 1945 году их доля продолжала расти — уголь был нужен фронту ежедневно, без выходных и праздников.

«Условия были достаточно тяжелые: шахты постоянно затапливались водой и зачастую приходилось работать чуть ли не по колено в воде. Опять же с начала войны увеличился рабочий день с 6 часов в сутки до 10-12 часов. Работа шла практически безостановочно», — отметил младший научный сотрудник отдела военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея Ширшов Иван Михайлович.

Одна из героинь проекта — Александра Леонова, первая в Кузбассе женщина-забойщица и бригадир молодежной бригады. Времени на раскачку не было: профессию приходилось осваивать за считанные недели. А в праздники работали с особым настроем — так, в честь 8 Марта Александра установила личный рекорд, выполнив за сутки 329 процентов сменной нормы.

«Женщины-шахтеры Кузбасса внесли огромный вклад в развитие угольной промышленности региона в годы Великой Отечественной войны. Александра Леонова стала символом стойкости, мужества и самоотверженности. С первых недель войны девушка работала откатчицей на шахте "Коксовая-1" (г. Прокопьевск). Александра сформировала первую молодежную бригаду забойщиц и стала в 1,5-2 раза перевыполнять нормы выработки», — министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова.

Ранее сообщалось, что Путину в преддверии 8 Марта подарили икону, облетевшую все активную линию СВО.