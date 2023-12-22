Призывавшая мобилизованных россиян к дезертирству активистка Саитова* приговорена к колонии

В пятницу, 22 декабря, суд в Уфе вынес приговор активистке Рамиле Саитовой*, которая ранее уже отбывала наказание за призыв к выселению из Башкирии граждан определенных национальностей и религиозных принадлежностей.

С предложением о выселении женщина обратилась в 2020 году. Началось расследование, во время которого активистка находилась в СИЗО. Приговор объявили в 2021 году. Время, проведенное в СИЗО, было засчитано. Рамиль Саитова* была освобождена из колонии-поселения в 2022 году.

Во время СВО женщина призывала мужчин, которых мобилизовали, покидать позиции и возвращаться домой. Суд на основании статьи УК посчитал ее рекомендации как призыв к деятельности, направленной против безопасности России.

Активистка не признает своей вины. Сторона защиты также настаивала на невиновности женщины. Суд приговорил ее к пяти годам пребывания в колонии общего режима, сообщает mkset.ru.

Женщине запрещено участвовать в мероприятиях, которые каким-либо образом связаны с интернет-деятельностью. Запрет установлен на четыре года.

Ранее сообщали, что за отказ от участия в СВО военных из Камчатки отправили в колонию-поселение.

* включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.