За отказ от участия в СВО военных из Камчатки отправили в колонию-поселение

Пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда сообщает, что за отказ от отправления в зону СВО двух военных из Камчатки приговорили к пребыванию в колонии-поселении.

Военнослужащие находились в воинской части, которая расположена на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Они были проинформированы, что в рамках объявленной мобилизации обязаны покинуть воинскую часть на Камчатке и прибыть в зону СВО для выполнения боевых задач. Оба гражданина РФ отказались.

Военнослужащий, который отказался покидать территорию воинской части летом, решением суда осужден на 2,5 года лишения свободы. Второй военный, который поступил аналогично, но уже осенью, приговорен к двум годам и четырем месяцам.

Военнослужащие направлены в колонию-поселение. В настоящее время они имеют право обжаловать решение, обратившись в Тихоокеанский флотский военный суд.

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