Призывникам РФ позволили получать юридическую консультацию на стадии подачи жалобы

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который разрешает призывникам пользоваться юридическими услугами профессионалов при подаче жалобы для досудебного разбирательства. Документ опубликован на правительственном сайте .

Летом президент подписал закон, который урегулировал процедуру призыва в армию. Так, мужчина не имеет право покидать территорию России после получения повестки. В случае какой-либо жалобы военнообязанный имеет право подать жалобу для досудебного рассмотрения. Сделать это можно лично или же через законного представителя.

Проблема заключалась в том, что законными представителями считаются родители, опекуны или близкие родственники. Юристы не имели право подавать документы и рассматривать ход решения проблемы.

Теперь после внесенных президентом правок у юристов снова появилась возможность помогать призывникам разбираться в конфликтных ситуациях.

Президент РФ в понедельник, 25 декабря, внес правки в ряд законопроектов. В частности, изменены правила подачи заявлений на получение средств для погребения.