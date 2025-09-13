«Прячут животы на границе»: посол Аргентины сообщил о прекращении «родильного туризма» из России

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РБК заявил , что на основании решения правительства республики в миграционную политику внесены изменения — утвержден запрет на подачу заявления на гражданство Аргентины сразу после рождения ребенка у иностранного гостя.

Посол рассказал, что для вступления в гражданство Аргентины иностранному жителю необходимо доказать, что он постоянно проживал на территории страны на протяжении двух лет до подачи заявления. Подобной возможностью наделены совершеннолетние граждане. Аргентинское гражданство можно оформить путем натурализации.

Глава дипмиссии рассказал, что многие мигранты приезжают в Аргентину для получения образования в государственных школах. Приезжие пользуются различными медицинскими услугами. Некоторые иностранные гражданки специально приезжают беременными, чтобы родить именно в Аргентине. В итоге страдает система государственного образования и общественного здравоохранения. Получив услуги, многие покидают страну, что негативно отражается на пополнении бюджета путем налоговых исчислений.

«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — отметил дипломат.

