«Прямо аномальная красота!»: как разноцветный рассвет предсказал ветреную субботу и шторм

Жители Кемерово обсуждают в соцсетях утреннее небо: горожане отметили, что во время рассвета небо было окрашено разными цветами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Очевидцы предположили, что столкнулись с какой-то природной аномалией.

По словам очевидцев, на небе появились облака рыже-огненного цвета. В некоторых местах они плавно переходили в розовые облака. Горожане фотографировали небо и обсуждали увиденное в соцсетях. Некоторые предположили, что сегодняшний рассвет в Кемерово — это аномалия.

«Такая красота! Прямо аномальная красота!» — написал кемеровчанин.

Корреспондент Сибдепо обратился за комментариями в кемеровский гидрометцентр. Специалисты сообщили, что местные жители не увидели ничего аномального. Эксперты пояснили, что над регионом проходит теплый атмосферный фронт. По цвету облаков можно понять происходящие изменения в атмосфере. В субботу, 1 ноября, в Кемерово ожидается теплый день, но ветреный. В настоящее время появилось штормовое предупреждение. Сотрудник гидрометцентра предполагает, что ветер будет усиливаться.

