«Прямо сейчас кружит над регионом»: самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия в Ленобласти

Над Ленинградской областью борт авиакомпании «Россия» подал сигнал тревоги. В настоящий момент воздушное судно выполняет круговые маневры во Всеволожском районе. О причинах инцидента пока ничего не сообщается, проинформировал «Петербургский дневник» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации издания, речь идет о самолете Airbus A320-214, выполняющем рейс SDM6858 по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург. Экипаж активировал код 7700, который используется для обозначения нештатной или аварийной ситуации на борту. В настоящее время лайнер курсирует в воздушном пространстве между Кировском и населенным пунктом Коськовское.

По данным издания, в воздушной гавани Пулково уже несколько часов действуют ограничения на прием и отправку рейсов. Причина — угроза беспилотной атаки, которая сохраняется в регионе около четырех часов. Силами средств противовоздушной обороны в небе над областью уже ликвидировано пять украинских дронов.

Ранее сообщалось, что в Коломне днем 20 марта разбился легкомоторный самолет.