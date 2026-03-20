Что известно о крушении самолета в Подмосковье 20 марта 2026: все подробности к этому часу

В Коломне днем 20 марта разбился легкомоторный самолет. Воздушное судно упало на берегу реки Оки в районе улицы Кирова. На борту находились два человека, оба погибли. Об этом сообщает REGIONS .

По предварительным данным, это 39-летний летчик-инструктор и его ученик. Самолет вылетел с аэропорта «Торбеево-Старт» в Ступине. Погодные условия в момент полета были благоприятными.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области уточнили, что падение произошло вблизи частных жилых построек. Возгорания не случилось, жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали выезд на место. Криминалисты проводят осмотр, опрашивают очевидцев, собирают вещественные доказательства. Диспетчеры частных аэродромов Коломны предварительно сообщили, что с их территорий легкомоторные самолеты в это время не взлетали.

