Прямо в больничных стенах: схему продажи запрещенных веществ через передачи для пациента раскрыли в Новокузнецке

Жительница Новокузнецка занималась сбытом запрещенных препаратов на территории одной из местных больниц. Она передавала препараты своему знакомому в продуктах питания и под видом медикаментов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, 38-летнюю местную жительницу удалось задержать. В рамках возбужденного уголовного дела началось расследование. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что горожанка специально прятала запрещенные препараты.

Медики обратили внимание на настойчивость пациента, требующего скорее принести его передачу от знакомой. Они решили проверить посылку, в которой обнаружили запрещенные препараты. Выяснилось, что у женщины и его знакомого была налаженная схема сбыта. Они пользовались ею неоднократно.

«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Заводской районный суд города Новокузнецка», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, суд вправе выбрать для обвиняемой меру наказания в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

