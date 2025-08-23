Прятался в багажнике: появились подробности задержания блогера Маркаряна в Подмосковье

Инспекторы ДПС остановили автомобиль с блогером в Подмосковье. Подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества Арсен Маркарян спрятался в багажнике транспортного средства, сообщил телеграм-канал МВД России.

По информации ведомства, столичные оперативники проводили оперативно-розыскные мероприятия. Им удалось установить автомобиль, в котором находился подозреваемый. Все наружные службы полиции получили ориентировки. Машина была остановлена инспекторами ДПС Московской области.

«Инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства», — указано в сообщении.

По информации ведомства, блогера задержали на Можайском шоссе вблизи города Кубинка. Сначала задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

В настоящее время задержанный находится в отделе СК в Москве, сообщили РИА Новости. В правоохранительных органах отметили, что поводом для задержания стало возбуждение уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов намерены проверить, распространял ли блогер призывы атаковать столицу РФ и заявлял о приверженности ценностям ВСУ.

Ранее сообщалось, что кубанский блогер понес наказание за уничтожение паспорта и нацистские лозунги.