Кубанский блогер понес наказание за уничтожение паспорта и нацистские лозунги

Житель Краснодарского края понес административное наказание за провокационный стрим. В интернет-эфире он демонстративно уничтожил паспорт гражданина России и выкрикивал лозунги запрещенной националистической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Суд установил, что инцидент произошел еще в 2023 году, однако материалы для привлечения к ответственности были собраны и рассмотрены только сейчас. В ходе прямого эфира блогер не только уничтожил главный документ гражданина РФ, но и позволял себе высказывания, направленные на разжигание ненависти.

Правовой анализ его действий выявил состав нескольких административных правонарушений. В их числе — пропаганда нацистской символики, дискредитация российской армии, а также мелкое хулиганство и неповиновение требованиям правоохранителей. Мужчину привлекли к ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ.

