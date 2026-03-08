От поддержки ВСУ до съемок для РФ: «Орел и решка» попали в скандал из-за попытки вернуться к российскому зрителю

Тревел-шоу «Орел и решка» оказалось в центре скандала на Украине после анонса нового сезона на русском языке. Продюсеры проекта, который с 2022 года прекратил съемки для России и публично поддержал ВСУ, решили вернуть утраченную аудиторию, что вызвало волну негодования среди украинских поклонников и бывших ведущих. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В 2022 году украинская продакшн-компания TeenSpirit, отвечавшая за выпуски шоу, ушла из российского эфира и перестала снимать новые эпизоды. Тогда же в соцсетях «Орла и решки» появились видео с поддержкой украинской армии. На несколько лет проект фактически исчез из информационного поля РФ. Однако недавно продюсер Нателла Крапивина неожиданно опубликовала анонс очередного сезона под названием «Орел и решка по блату», причем полностью на русском языке.

Это решение спровоцировало резкую критику со стороны украинцев. В социальных сетях они выражают возмущение тем, что шоу, ранее дистанцировавшееся от России, вновь ориентируется на российского зрителя. Ситуацию усугубляет и позиция популярных ведущих прошлых лет: например, Андрей Бедняков, Женя Птушкин и Леся Никитюк принципиально вели свои блоги на украинском языке, активно поддерживали ВСУ донатами, а Никитюк, по сообщениям, вышла замуж за военнослужащего ВСУ.

Дополнительный повод для недовольства фанатов — коммерциализация участия в проекте. Выяснилось, что шоу предлагает зрителям стать соведущими за деньги. Стоимость такого опыта превышает 9 млн рублей. Однако, как уточнили авторы телеграм-канала SHOT, за эту сумму участник не становится постоянным ведущим: его ждет лишь двухдневная поездка со съемочной группой в одну из стран. При этом итоговый ролик не выйдет в эфир, а отправится в личную коллекцию заказчика или максимум будет опубликован в соцсетях программы.

Для привлечения потенциальных покупателей в анонсирующем ролике снялась Верка Сердючка — известный украинский артист в сценическом образе. Появление Сердючки в русскоязычном промо также вызвало неоднозначную реакцию в сети.

