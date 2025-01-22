Пробежаться и обучить ловли рыбы: ТОП необычных услуг от оренбуржцев

Издание нашло объявление, автор которого готов за 500 руб. в час обучить мастерству ловли рыбы. Орчанин уточнил, что готов обучить ловли именно спортивным стилем. Автор считает, что его ученик сможет добиться гарантированного улова.

По данным издания, один из жителей Ясного предлагает пробежаться. Отчет он предоставит в любом нужном приложении. Дистанции могут начинаться от 500 метром и достигать 10 км. Стоимость услуги 500 руб. за каждый час.

Оренбурженка обратилась к студентам. Она считает, что потенциальные клиенты — те обучающиеся, кто в случае успешной сдачи сессии может получать стипендию. Подобное объявление нашел корреспондент 56orb.ru. Автор предлагает помощь во время экзамена. Оплата после успешной сдачи. Стоимость услуги — 700 руб. (в час). В стоимость входят ответы на дополнительные вопросы, которые может задать преподаватель.

«Диктовка в микронаушник. Выручу в трудный день. Есть тактика», — указано в сообщении.

Издание обнаружило несколько объявлений, которые могут заинтересовать владельцев домашних питомцев. За 350 руб. в час автор одного из предложений может посидеть с животным, пока его хозяин занят или же покинул город. Кроме того, в Оренбурге предложено воспользоваться за 500 руб. специально оборудованным зоотакси.

Ранее корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито» объявление о продаже железокаменного метеорита за 1 млн руб.