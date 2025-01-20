Железокаменный метеорит выставили на «Авито» в Москве за 1 млн рублей

В Москве за 1 млн рублей продают железокаменный метеорит. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Магнитный метеорит был найден в поселке Ольгинка Краснодарского края и является одним целым, а не частью. Продавец предположил, что примерный возраст метеорита составляет 4,5 млрд лет.

«Жeлезокамeнные мeтеoриты cоставляют всегo 6% от oбщегo чиcла метеoритoв, упавших нa Землю», — отметил автор объявления.

Фото: [ городская доска объявлений ]

За уникальную вещь покупателю придется заплатить 1 млн рублей. Объявление было опубликовано 10 января, желающий приобрести метеорит на данный момент не нашелся.

Ранее стало известно, чего нельзя делать до 25 января — в период убывающей Луны.