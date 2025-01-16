«Пробка на пробке»: омичи снова пожаловались на утренние заторы

Согласно данным онлайн-карты 2ГИС, в городе были зафиксированы 7-балльные пробки. Затруднение движения водители заметили на разных участках, в том числе и в центре города. Издание выяснило, что причинами пробок стали две аварии. Омичи оставляли эмоциональные сообщения на платформе 2ГИС.

«Что вечно в Омске, так это пробки, без них никак»; «Дунь сурка! Ничего не меняется!»; «Отрегулируйте светофоры на улице Герцена. Пробка на пробке», — делились эмоциями омичи.

Издание отметило, что пробки в Омске — не редкое явление. Утро 15 января у горожан также началось с томных ожиданий в пробках. Город55 обратил внимание, что скопление транспорта происходит практически ежедневно на одних и тех же участках дорог. Ситуацию усугубило также то, что в утренний час пик коммунальщики очищали дороги от снега. Рабочие перекрыли одну из полос.

Ожидая своего проезда на одном из участков, люди уже заранее готовились к другой пробке. Об этом они рассказывали в комментариях на онлайн-карте. Омичи оставляли также негативные сообщения из-за необходимости ежедневно тратить время на утренние пробки.

«Да вы достали с этими пробками»; «Старая Московка дуреет от этой пробки по утрам», — писали омичи.

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