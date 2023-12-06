«Проблемы со здоровьем»: Психолог пояснила, что могло стать причиной развода Кати Лель

Недавно стало известно о разводе певицы Кати Лель. Спустя 18 лет, брак рухнул. Психолог Марина Владыкина рассказала, что могло спровоцировать расставание и как не допустить развод после длительных совместных лет проживания «незвездным парам», информирует портал «Дни.ру» .

Обычно после того, как люди долго живут вместе, они разводятся из-за финансовых проблем, отсутствия сексуального интереса, потери интереса друг к другу как к личностям.

«Ситуации, такие как финансовые проблемы, утрата работы, проблемы со здоровьем или уход за родителями, могут вызвать стресс и оказать давление на отношения.», - высказала мнение «Дни.ру» психолог Марина Владыкина

Сохранить брак можно. Просто важно вовремя выявлять проблему и обращаться за помощью к специалистам. Также важно уметь разговаривать друг с другом и находить для этого время. Сама Катя Лель на данный момент не оглашает причин развода.

Недавно хит певицы 2004 года «Мой мармеладный» оказался в лидерах чарта «50 вирусных трендов». Артистка прокомментировала данную новость для корреспондента «Подмосковье сегодня».