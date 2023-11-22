«Счастлива, как никогда»: Катя Лель прокомментировала попадание своей песни в чарт Spotify

Хит Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в лидерах чарта «50 вирусных трендов» во всем мире в музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Нестареющая песня уютно расположилась на третьей строчке топа, заставив подпевать российской певице весь мир.

Стоит отметить что, Катя Лель обогнала Тейлор Свифт, Канье Уэста и других исполнителей с мировым именем. Теперь западные блогеры записывают свои тик-токи, напевая отрывок из песни: «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага. Попробуй у-у, мне это надо, надо».

Катя Лель в беседе с нашим корреспондентом заявила, что очень счастлива.

«Я счастлива, как никогда! Поздравляю нас всех, россиян с такой чудесной новостью», — сказала певица интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она поблагодарила каждого, кто сейчас празднует вместе с ней.

«Благодарю каждого, кто рад за нас с Максом Фадеевым, автором этого хита», — заключила собеседница издания.

Ранее Катя Лель рассказала о своей встрече с пришельцами.