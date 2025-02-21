Продавал прохожим: кузбассовец ограбил супермаркет

Пресс-служба Полиции Кузбасса проинформировала о задержании жителя Междуреченска, которого подозревают в краже спиртных напитков в местном супермаркете, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Так, 21-летний новокузнечанин, который временно проживает в Междуреченске, зашел в супермаркет. Он выбирал алкогольные напитки и складывал их в корзину. Однако товар не оплатил на кассе, а выбежал с ним из магазина. Сотрудник торговой сети пытался его догнать, но безуспешно. Правоохранители оперативно установили личность молодого человека.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что из супермаркета было похищено пять коробок с шампанским, виски и коньяком. Молодой человек в ходе допроса рассказал, что одну бутылку спиртного напитка он подарил своему знакомому.

«Подозреваемый пояснил, что большую часть похищенного он продал прохожим, а вырученные 7 тыс. руб. потратил», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, сумма ущерба составила более 20 тыс. руб. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Срок наказания может достигать четырех лет лишения свободы.

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