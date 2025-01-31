В Екатеринбурге грабитель в маске вынес из банка около 7 млн рублей

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга неизвестный в маске вошел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынес из учреждения около 7 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы регионального главного управления МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что на место происшествия незамедлительно была направлена усиленная следственно-оперативная группа. Полиция активно анализирует записи с видеокамер и проводит опросы очевидцев, чтобы установить личность злоумышленника и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 31 января, в 19:16 (17:16 мск)

В настоящий момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Полиция призывает граждан, обладающих любой информацией о преступлении, обратиться в правоохранительные органы.

Ранее Mash сообщил, что из дома депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Погорелова грабители вынесли 10 млн рублей.