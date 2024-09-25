Глава Союза пчеловодов России Капунин заявил о подорожании меда минимум на треть

По словам председателя Союза пчеловодов России Валерия Капунина, натуральный мед в нашей стране подорожал на 30-50%. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что на рост цен на данный продукт оказали влияние ряд факторов: во-первых, в текущем году из зимовки не вышла половина пчелосемей, то есть погибла, во-вторых, пчеловодческий сезон в этом году во многих регионах весьма неустойчивый в силу погодных условий.

По мнению эксперта, ряд сортов, которых собрали мало в силу их нехватки и востребованности, подорожали наполовину, а отдельные – даже вдвое.

Он подчеркнул, что при этом с учетом присоединения к Российской Федерации довольно медодобывающих регионов — Запорожской области, Херсонской области, ДНР и ЛНР, дефицита не ожидается.

Ранее в ФНЦ пчеловодства рассказали о способах фальсификации меда.