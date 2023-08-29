Продавцы букетов: Цены перед 1 сентября расти не будут, потому что повышение уже прошло

Продавцы цветочных магазинов уверяют, что перед 1 сентября цены на букеты или одиночные растения расти не будут. Повышение уже прошло. Все композиции, что есть на прилавках, уже продают по завышенной цене. Так флористические бутики всегда поступают накануне праздников, сообщает prmira.ru .

Корреспондент издания посетил магазины города Красноярска. Цены различные. Самая дешевая китайская роза стоит 100 рублей за штучку. Стоимость роз начинается от 250 рублей. Продавцы отмечают, что жители все равно покупают букеты, несмотря на подорожание.

Покупать заранее цветы перед 1 сентября не рекомендуют. Дороже они уже не станут, но могут быстро завянуть. Некоторым видам растений требуется обильное поливание и нестандартные условия существования. В среднем стоимость букета составит 1200 рублей. Собеседники издания рассказывают, что на сайтах уже поступают заказы на 1 сентября.

Специалисты ИТ-компании «Эвотор» проанализировали цены на букеты в разных регионах России и составили рейтинг самых дорогих городов, который возглавляет Москва.