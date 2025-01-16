Продавцы магазина «Вино и мясо» сообщили о его закрытии

Продавцы челябинского магазина «Вино и мясо» проинформировали о его закрытии, сообщил kursdela.biz.

По данным продавцов, 26 января станет последним рабочим днем для сотрудников магазина в связи с его закрытием. Продавцы не смогли назвать причину данного решения.

«Попытки редакции связаться с пресс-службой агрофирмы «Ариант» оказались безуспешными. Мы готовы опубликовать их позицию», — отметило издание.

Издание отметило, что магазин открылся в 2021 году. Тогда людям сообщили, что он станет первым в сети формата «Вино и мясо». Однако больше торговые площадки нигде открыты не были. Магазин входит в фирменную торговую сеть агрофирмы «Ариант».

По данным издания, магазин расположен в Челябинске в торговой галерее жилого комплекса «Манхэттен». На территории общей площадью 450 метров можно найти фирменный магазин розничной сети «Ариант» и винотеку с широким ассортиментом продукции компании «Кубань-вино». Кроме того, посетители могут дегустировать вино. Для церемонии организована специальная зона. Также в числе услуг — место для гастрономических ужинов и событий.

По информации издания, торговая сеть агрофирмы вошла в число национализированных активов семьи предпринимателя и государственного деятеля Александра Аристова. Производитель вин «Кубань-вино» также был национализирован у семьи Аристова.

Ранее сообщалось, что в 2024 году 13 фирм с украинскими совладельцами закрылись в Белгородской области.