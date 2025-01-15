В 2024 году 13 фирм с украинскими совладельцами закрылись в Белгородской области

В Белгородской области зарегистрированы около 140 организаций, учредителями или совладельцами которых являются граждане Украины. Некоторые из них закрылись в 2024 году, сообщил bel.ru.

«Мы опубликовали список организаций с украинскими владельцами, которые работали в Белгороде, но по разными причинам начали процедуры ликвидации или банкротства в ушедшем году. Всего таких 13 предприятий», — сообщил bel.ru.

По данным издания, 13 фирм с украинскими совладельцами прекратили свою деятельность на территории Белгородской области. Анализ редакции позволил установить, что закрытые компании занимались производством или предлагали различные услуги.

В частности, фирмы специализировались на производстве металлических конструкций, специализированного оборудования, на оптовой торговле, перевозке грузов, проведении технического контроля. В сфере торговли предлагали различные товары: стекло, запчасти для автомобилей, лакокрасочные материалы, одежду, оборудование (отопительное, водопроводное, промышленное).

Издание отметило, что многие компании работали на территории Белгородской области многие годы. Они полностью или частично принадлежали гражданам Украины. Некоторые произведенные в регионе товары реализовали в специализированных магазинах. Решение о ликвидации фирм и их исключение из Единого государственного реестра юридических лиц проходило в 2024 году по решению уполномоченного органа на основании разных нарушений.

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