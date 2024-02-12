Продюсер «Бригады» призвал всех отказаться от совместных дел с Собчак

Актер, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков, комментируя новость о решении суда осудить коммерческого директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова на 7,5 лет в колонии строго режима, попросил не иметь общих дел с телеведущей, пишет интернет-издание «Абзац» .

Собеседник издания высказал мнение, что с телеведущей Ксенией Собчак не стоит иметь никаких деловых отношений. Он напомнил, как развивалась ее карьера и как она ведет себя в свободное время, например, в день своего бракосочетания разъезжает по городу в катафалке. Телеведущая сама присвоила себе звание «кровавой барыни».

«Она конченый до неприличия человек», — в беседе с «Абзацем» продюсер сериала «Бригада», популярный актер и каскадер Александр Иншаков охарактеризовал телеведущую Ксению Собчак.

Ксения Собчак отреагировала на решение суда на странице в интернет-мессенджере. Она назвала его несправедливым.

«Я выполнила все , все договоренности, чтобы было смягчение», — написала телеведущая Ксения Собчак, которая также фигурировала в рамках дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Александр Иншаков не верит, что телеведущая действительно старалась как-то помочь своему подчиненному. Если бы она хотела что-либо сделать, то привлекала бы внимание к проблеме сразу, а не после вынесения приговора.

«Когда люди возвращаются к вопросу спустя длительное время – это неприлично и несерьезно», – поделился собеседник «Абзаца».

Ранее ведущая Ксения Собчак рассказала о своем недавнем разговоре с Максимом Галкиным*.

*признан иностранным агентом по решению Минюст РФ.