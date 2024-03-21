Продюсер Пригожин рассказал, как его вынудили закрыть пенсионный счет в Швейцарии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как был вынужден закрыть счет в швейцарском банке. Менеджер финансовой организации прямо заявил, что россиянин является нежелательным клиентом, пишет интернет-издание «Абзац» .

Продюсер удивлен тем, что он 21 год являлся клиентом банка. Несмотря на это, его вынудили закрыть пенсионный счет в Швейцарии.

«У нас был в швейцарском банке счет, там был пенсионный фонд. Нам рекомендовали закрыть этот счет и сказали: «Вы нежелательный клиент в нашем банке», — рассказал продюсер Иосиф Пригожин в эфире «Вечернего Абзаца».

Продюсер поблагодарил менеджера банка за данную информацию и попросил выслать документы, подтверждающие закрытие счета в швейцарском банке. После Иосиф Пригожин вывел свои средства из банка. Правительство не препятствовало совершению данной операции. Теперь продюсер считает европейскую систему в сфере частной собственности ненадежной.

«Казалось, что это надежные банки и что частная собственность, частные средства незыблемы по отношению к любому гражданину в мире», – сожалеет продюсер.

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