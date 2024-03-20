Скрипачка Андреева обеспокоена популярностью Моргенштерна*

Певец принуждает людей верить в том, что все плохое — это на самом деле хорошо. Так считает Мария Андреева. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что у рэпера много несовершеннолетних поклонников. Подростки не способны осознать демонизм песен Моргенштерна*. Они слепо подражают ему.

Парадоксальная ситуация также в том, что рэпер получал огромные гонорары. Параллельно с этим многие талантливые и порядочные музыкальные исполнители остаются никем не услышанные и признанные.

«У меня море друзей, потрясающих исполнителей, которых никто не знает, к сожалению. Слушая их, смотря на то, как они пытаются хоть как-то заработать себе даже на хлеб, я ужасаюсь ситуации. Надеюсь, что кто-нибудь из людей, которым небезразлично будущее нашей страны, услышит [меня] и подумает о создании такого менеджмента единого, направленного в правильное русло, на правильное воспитание нового поколения. Иначе скоро будет очень плохо», – рассказала Мария Андреева.

Собеседница «Абзаца» напомнила о теории «спящих людей». Такая категория населения не хочет ничего замечать и легко поддается манипулированию. Спикер считает, что они и стали поклонниками рэпера.

В настоящее время певец находится за границей. Он критиковал СВО и принял решение покинуть Родину. Спустя время, заявил, что скучает по родным краям и готов искупить вину за сказанные слова.

Ранее мы сообщали, что Могенштерн* избил блогера Хованского на сцене во время своего концерта в Сербии.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.