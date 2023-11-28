Продуктов на 4 тысячи рублей: В Хакасии произошло «наглое» ограбление магазина

В Саяногорске покупатель украла из продуктового магазина товары на общую сумму четыре тысячи рублей. 42-летняя женщина не стеснялась и не пряталась от камер видеонаблюдения, сообщает newkhakasiya.online .

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и был опубликован в сети. Женщина спокойно ходит по магазину с большой сумкой. Быстрыми движениями рук кладет в сумку различные продукты: колбасу, сыр, мясо и не только. Она спокойно берет товар, проверяет его сроки хранения. На некоторых полках старается взять самые дальние товары, вероятно, которые более свежие. Покупательница делает круг возле того прилавка, с которого уже выбрала для себя продукты и добирает то, что ей еще захотелось.

Потом женщина спокойно выходит из магазина. Владелец дискаунтера понял, что магазин ограбили. Сотрудники правоохранительных органов при помощи камер оперативно установили личность женщины. Ее задержали. Возбуждено уголовное дело.

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