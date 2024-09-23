В сельском магазине под Красноярском, где отравилась семья, выявлены нарушения

Мясная продукция, которую продавали в магазине в Красноярском крае, была сомнительного производства, сообщило Управление Россельхознадзора по региону.

Анализ ФГИС «Меркурий» подтвердил, что у собственника магазина не на всю реализованную продукцию были в наличии необходимые документы, в частности, ветеринарные акты.

Предполагается, что семья поужинала пельменями, которые приобрела в магазине. В магазин поступали пельмени 15 августа. Покупателям было предложено два вида товара: «Пельмени фирменные Вдоволь» и «Пельмени Абаканские». Оба произведены в июле 2024 года. Ветеринарные документы были оформлены только 23 сентября.

Семья приобрела пельмени и курицу в магазине «Олимп». Россельхознадзор установил, что его владелец осуществлял деятельность с нарушениями ветеринарных требований.

«Управлением Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» установлено, что за 2024 год в адрес магазина на продукцию животного происхождения оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ (ВСД)», — сообщили в ведомстве.

Согласно документам, в магазин с начала 2024 года поступило всего 564,5 кг куриной продукции, из которых 434,2 кг головы куриные. На самом деле в магазине был более широкий ассортимент мясной продукции. Это доказывает тот факт, что товары продавали без необходимых сертификатов качества.

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