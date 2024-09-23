Пришли в сознание родители четырех погибших от отравления детей в Красноярске

В ближайшее время родители погибших четырех детей, которые отравились неизвестным веществом после ужина пельменями из местного магазина, будут допрошены. Они пришли в сознание, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Родители находятся в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича. Медики продолжают наблюдать за их состоянием, которое в понедельник, 23 сентября, стабилизировалось.

«Состояние родителей характеризуется как близкое к удовлетворительному», — сообщили в СК.

В СК добавили, что женщина беременная. Отравление не отразилось на развитии ее плода. Беременности ничего не угрожает.

В СК установили, что семья из шести человек (родители и четверо детей) приобрели в местном магазине пельмени и курицу. Вечером они поужинали, а утром всем членам семьи стало плохо: тошнота и рвота. Они обратились в больницу.

В настоящее время не установлено, какое вещество стало причиной отравления. Назначен ряд экспертиз. Допрошен собственник магазина, в котором приобретали пельмени, а также продавец. Показания дали фельдшер и родственники. В продуктовом магазине изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае четвертый ребенок скончался в больнице в ночь на 23 сентября.