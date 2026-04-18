В Госдуме предложили повысить социальные пенсии на 15%

В Госдуме предложили увеличить индексацию социальных пенсий до 15% и распространить это решение на всех получателей. Инициатива направлена на усиление поддержки граждан на фоне роста цен. Об этом пишет РИА Новости.

С инициативой выступили депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутаты предлагают пересмотреть уже проведенную индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2026 года и увеличить ее до уровня не ниже 15%. По их мнению, текущий рост выплат не полностью компенсирует реальное повышение цен.

Как отметил Миронов, ранее социальные пенсии были увеличены на 6,8%, тогда как ряд связанных выплат — например, для ветеранов и военнослужащих — индексируется почти на 15%. Он считает, что именно такой уровень ближе к фактической инфляции, которую граждане оценивали примерно в 14–15% по итогам прошлого года.

Лантратова подчеркнула, что социальные пенсии получают более трех миллионов человек — это пожилые граждане, люди с инвалидностью и те, кто не смог накопить необходимый трудовой стаж. По ее словам, дополнительная индексация позволит снизить риск бедности и повысить уровень социальной защиты.

