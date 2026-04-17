Недоедание оказалось связано с развитием нового типа диабета

Международная федерация диабета (IDF) поставила точку в многолетнем споре ученых, пишет «Газета.ру» . Организация официально признала существование пятого типа диабета, который десятилетиями вызывал дискуссии в медицинском сообществе. Теперь IDF призывает Всемирную организацию здравоохранения включить его в международную классификацию заболеваний.

Речь идет о диабете, связанном с недоеданием. Этот тип впервые описали еще в 1955 году, но потом о нем фактически забыли. В конце XX века ВОЗ исключила его из классификации из-за нехватки данных. С тех пор мнения экспертов разделились: одни считали его отдельной формой, другие — нет. Накопленные исследования позволили вернуться к этой теме на новом уровне.

По оценкам специалистов, пятый тип диабета может затрагивать до 25 миллионов человек. Основные регионы распространения — страны Азии и Африки, где хроническая нехватка питания — повседневная реальность. Заболевание развивается не из-за аутоиммунных процессов или образа жизни, как в случае с первыми двумя типами, а на фоне длительного дефицита питательных веществ. У таких пациентов поджелудочная железа работает неправильно: она вырабатывает недостаточно инсулина, но чувствительность к нему при этом сохраняется.

Именно поэтому болезнь часто диагностируют неверно, принимая ее за первый или второй тип диабета. А стандартное лечение в таких случаях может не только не помогать, но и быть опасным.

«Понимание конкретного типа диабета крайне важно для выбора правильного лечения», — отметил исследователь Крейг Бил из Университета Эксетера.

Эндокринолог Мередит Хокинс из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна добавила: «Это заболевание встречается чаще, чем туберкулез, и почти так же часто, как ВИЧ, но отсутствие официального названия мешало его диагностике и лечению».

Признание нового типа болезни, как надеются эксперты, позволит разработать отдельные рекомендации по диагностике и терапии, а также привлечь внимание к проблеме, которую долгое время недооценивали. Впрочем, ученые признают: работа только начинается. Предстоит уточнить критерии постановки диагноза и подобрать безопасные схемы лечения, особенно для регионов с ограниченным доступом к медицинской помощи.

