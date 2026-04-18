Названы факторы, ухудшающие состояние кровеносной системы

Курение остается ключевым фактором, разрушающим сосуды и повышающим риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако врачи отмечают, что не меньшую угрозу представляют и другие распространенные привычки.

Сосудистый хирург Татьяна Шмойлова сообщила РИА Новости, что табачный дым оказывает комплексное негативное воздействие на артерии. Под влиянием никотина сосуды сужаются, теряют эластичность, а их внутренняя оболочка повреждается. Это запускает воспалительные процессы и способствует формированию атеросклеротических бляшек, что увеличивает вероятность инфаркта и инсульта.

При этом курение — не единственный фактор риска. Неправильное питание, в частности избыток жиров, сахара и соли, может приводить к повышению давления и развитию атеросклероза.

Низкая физическая активность также ухудшает состояние сосудов. Замедление кровотока снижает их эластичность и особенно негативно влияет на вены ног, повышая риск варикозного расширения и тромбозов.

Дополнительное давление на сосудистую систему создают злоупотребление алкоголем, хронический стресс и нехватка сна. Эти факторы могут вызывать спазмы сосудов и способствовать росту артериального давления.

Специалисты подчеркивают, что для снижения рисков важно отказаться от вредных привычек, сбалансировать питание и поддерживать регулярную физическую активность.

