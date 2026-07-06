Независимый репортер в Донбассе Павел Кукушкин в эфире Радио Sputnik заявил, что российские войска неуклонно продвигаются к Славянску и Краматорску, которые он назвал основными целями предстоящей летней кампании.

В Донбассе намечается ключевой этап боевых действий. Павел Кукушкин в эфире отметил, что ВС РФ приближаются к Славянску и Краматорску, и именно за эти два города, по его мнению, развернется главная битва лета. Репортер подчеркнул, что с их освобождением практически вся территория ДНР перейдет под контроль российских сил, что станет важнейшим тактическим и стратегическим рубежом.

Особое внимание Кукушкин уделил политическим последствиям этого сценария. Он пояснил, что Владимир Зеленский сейчас делает ставку на недопущение добровольной передачи территорий, используя это как аргумент в возможных мирных переговорах. Однако, по мнению репортера, взятие Славянска и Краматорска просто аннулирует этот пункт. На его месте, как полагает Кукушкин, возникнет новая повестка, которая может затронуть уже Днепропетровскую область.

Таким образом, летняя кампания, по оценке независимого наблюдателя, способна не только изменить линию фронта, но и полностью переформатировать логику будущих переговорных процессов.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Литовкин высказался о стратегическом значении Константиновки.