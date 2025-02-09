Проект об индексации пенсий военным пенсионерам будет рассмотрен в ГД в приоритетном порядке

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что проект об индексации пенсий военным пенсионерам будет рассмотрен в приоритетном порядке, указано на официальном портале Государственной думы.

Председатель ГД отметил, что проиндексировать пенсии военным на 4,4 % поручил президент РФ Владимир Путин. Ранее пенсии уже были проиндексированы на 5,1 %.

«Законопроект будет рассмотрен Государственной Думой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты», — сказал Вячеслав Володин.

Председатель ГД высказал мнение, что одна из главных задач правительства — оказать поддержку тем гражданам, кто на протяжении многих лет защищал страну и соотечественников, обеспечивал правопорядок и безопасность.

Законопроект об индексации пенсий депутатам поступил из Правительства РФ. Теперь документ будет доставлен представителям комитетов по обороне, а также по безопасности и противодействию коррупции. Специалисты проверят законопроект на соответствие законодательству России.

Задача документа — учесть уровень инфляции при начислении пенсий определенным категориям населения. При перечислении будут учитывать те начисления, которые были выплачены с 1 января 2025 года. Отметим, что рост инфляции отражается на стоимости различных товаров и услуг. Эксперты работают над вопросом ее снижения.

Ранее сообщалось, что московские пенсионеры начнут получать повышенную соцдоплату.