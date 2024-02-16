Проект «Пацанская Россия»: криминальные авторитеты 90-ых сотрудничали с иностранными службами

Уроженец Нижнего Новгорода Владислав Леонтьев, прославившийся в криминальном мире как «Белый», стал первым, кто покинул Россию и продолжил преступную деятельность за границей, сообщает newsnn.ru .

В рамках проекта «Пацанская Россия» редакция рассказывает об известных криминальных авторитетах региона 90-ых годов. История Владислава Леонтьева удивляет тем, что он никогда не был в колонии, но стал авторитетом. Через пять лет после этого он все же попал в камеру. После освобождения покинул Россию.

«После этого «Белый» переехал в ОАЭ. Нижегородец стал своего рода законодателем моды для представителей криминального мира: следом за ним большое количество авторитетов начали переезжать в восточные страны», — пишет newsnn.ru.

В Дубаях проходили сходки русских авторитетов. Нижегородец Леонтьев часто присутствовал на встречах. После одной из них он уехал в Италию. Есть основания предполагать, что таким образом он исполнял задание местных спецслужб.

В США нижегородца называли лидером русской мафии. Спецслужбы знали его в лицо. Американские агенты считали, что в банду Белого входило 22 человека. Группировка выполняла различные задания в странах Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Европы.

NewsNN инициировали проект «Пацанская Россия» после популярности сериала о криминальных авторитетных группировок в Казани. «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал популярным, но противоречивым. Шли дискуссии о запрете его показа. Сообщалось, что вскоре выйдет компьютерная игра «Симулятор Чушпана». Руководитель комитета Государственной думы РФ по защите семьи обеспокоена данной информацией.