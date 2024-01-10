Госдума РФ попросила не допустить выход игры «Симулятор Чушпана»

По информации РИА Новости, Останина обратилась к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой не допустить выпуска указанной видеогры. Документ с обращением есть в расположении редакции.

Накануне на популярном игровом сервисе Steam появился анонс «Симулятора Чушпана». Его выход запланирован на январь 2024 года.

«Прошу Вас, уважаемый Андрей Юрьевич (Липов – ред.), не допустить выхода в российское интернет-пространство интернет-игры «Симулятор Чушпана», – говорится в документе.

Останина отмечает, что из-за этой игры у несовершеннолетних россиян начнется формирование положительного отношения к тюремной субкультуре, которую запрещено пропагандировать в России.

Видеоигра вдохновлена сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», показ которого недавно с успехом завершился на олнайн-сервисах. Ее разработчиком является студия Sebasa Games, которая ранее выпустила игру Escape from Grustovia.

Стоимость «Симулятора Чушпана» в Steam пока не раскрывается. На опубликованных кадрах из видеоигры можно увидеть, что локации приближены к тем, которые были показаны в сериале Жоры Крыжовникова.

Ранее стало известно, что актер Никита Кологривый, сыгравший в сериале Кощея, заменил народного артиста РФ Филиппа Киркорова в новогодней комедии от ТНТ «Иван Васильевич меняет все».