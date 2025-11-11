Проектная документация готова: уникальный центр по производству протезов строят в российском регионе

Глава региона акцентировал внимание на межрегиональном значении будущего центра, который будет обслуживать не только Кузбасс, но и всю Сибирь. В учреждении будет организовано комплексное протезирование, включая полноценное производство протезных конструкций. Производственный цех разместится в четвертом блоке реабилитационного центра.

Как сообщил губернатор, проектная документация уже готова и ожидает прохождения государственной экспертизы. Хотя по условиям контракта строительство должно быть завершено до конца 2026 года, в проект были добавлены новые задачи, связанные с созданием протезного центра.

Для полноценного запуска центра предстоит решить ряд задач: выбрать и закупить специализированное оборудование, выполнить значительный объем отделочных работ и получить соответствующую лицензию. Только после выполнения этих условий учреждение сможет начать работу.

