Проектная документация готова: уникальный центр по производству протезов строят в российском регионе
Фото: [Компания «Метиз» из Щелково/Медиасток.рф]
Губернатор Кузбасса Илья Середюк вместе с журналистами посетил строительство Кузбасского реабилитационного центра, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Глава региона акцентировал внимание на межрегиональном значении будущего центра, который будет обслуживать не только Кузбасс, но и всю Сибирь. В учреждении будет организовано комплексное протезирование, включая полноценное производство протезных конструкций. Производственный цех разместится в четвертом блоке реабилитационного центра.
Как сообщил губернатор, проектная документация уже готова и ожидает прохождения государственной экспертизы. Хотя по условиям контракта строительство должно быть завершено до конца 2026 года, в проект были добавлены новые задачи, связанные с созданием протезного центра.
Для полноценного запуска центра предстоит решить ряд задач: выбрать и закупить специализированное оборудование, выполнить значительный объем отделочных работ и получить соответствующую лицензию. Только после выполнения этих условий учреждение сможет начать работу.
Ранее сообщалось, что единую базу данных ветеранов СВО для оказания всех мер поддержки создают в российском регионе.