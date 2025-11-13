По информации издания, соглашение включает реализацию совместных программ в сфере занятости, профессиональной ориентации и международного молодежного сотрудничества. Со стороны Республики Куба документ скрепил подписью заместитель министра науки, технологий и окружающей среды Руди Монтеро Мата.

«Московская область имеет стратегическое значение для инфраструктурного каркаса нашей страны. Многие транспортные артерии начинаются или имеют узловое расположение на территории Подмосковья. Усиление молодежных строительных команд нашими кубинскими друзьями позволит обеспечить своевременное и качественное решение задач по развитию инфраструктуры региона», — заявил общественник, экстремал-рекордсмен Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк», который на протяжении десятилетия занимается молодежной политикой.

По данным издания, компания обладает значительным опытом реализации инфраструктурных проектов в Подмосковье, в том числе строительства участков Центральной кольцевой автодороги, федеральных трасс М-1, М-11, М-12 и М-9. В выполнении этих работ было занято до 25 тысяч молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия готовят соглашение о трудовой миграции.