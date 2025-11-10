Россия и Индия готовят соглашение о трудовой миграции

Россия и Индия готовятся к подписанию исторического соглашения о трудовой мобильности, которое может быть заключено в ходе предстоящего визита президента РФ в Дели. Как отмечает The Economic Times, документ призван одновременно защитить права индийских рабочих и удовлетворить растущий спрос на иностранную рабочую силу в ключевых отраслях российской экономики. Системный подход к миграции станет принципиальным отличием нового соглашения. Как пояснил в эфире радио Sputnik HR-эксперт Гарри Мурадян, речь идет не о стихийном притоке работников, а о создании комплексной государственной системы — от организованного приезда и расселения до формирования необходимой инфраструктуры.

По его словам, индийские граждане смогут легально трудиться в строительстве, промышленности, логистике и сфере гостеприимства.

Эксперт уточнил, что культурная адаптация станет ключевым вызовом для работодателей. В отличие от мигрантов из Средней Азии, индийцы имеют специфические пищевые привычки — отвергают свеклу и редьку, предпочитая острые соусы и специи. Другим критически важным аспектом является строгая своевременная выплата заработной платы, поскольку любые задержки воспринимаются как серьезное нарушение обязательств. Языковой барьер остается наиболее сложным препятствием. По наблюдениям эксперта, индийские рабочие демонстрируют высокую адаптивность, но медленно осваивают русский язык. Это потребует от компаний организации специальных курсов с групповым обучением по 20-30 человек.

По его мнению, итогом соглашения должно стать создание цивилизованных условий трудовой миграции, выгодных обеим странам. Россия получит квалифицированных работников для стратегических отраслей, а Индия — гарантии защиты прав своих граждан и легальные каналы трудоустройства. Успех программы будет зависеть от того, насколько эффективно бизнес сможет учесть культурные особенности и обеспечить комфортные условия для новой волны мигрантов.

