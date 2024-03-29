Профессор Батюшин пояснил, как смерть от сердечно-сосудистых заболеваний связана с почками

Профессор РостГМУ Михаил Батюшин рассказал, что многие россияне жалуются на повышенное давление, не подозревая взаимосвязи плохого самочувствия с заболеваниями почек, сообщает rostovgazeta.ru .

Россияне предполагают, что скачки давления связаны с частыми магнитными бурями или стрессовыми ситуациями. Однако давление чаще всего повышается или понижается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, одна из причин которых — нарушения в работе почек.

«Поэтому людям с сердечно сосудистыми заболеваниями необходимо знать свой уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации. Это такие основные показатели, по которым оценивается почечная функция», — отмечает главный нефролог СКФО, доктор медицинских наук, профессор РостГМУ Михаил Батюшин Михаил Батюшин.

Заболевания почек не приводят к летальному исходу, но увеличивают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт-нефролог рекомендует периодически сдавать анализы. На начальной стадии заболевания в моче выявляют белок.

Доктор призывает россиян не игнорировать любые проблемы со здоровьем. В случае каких-либо проблем, необходимо обращаться к профильным специалистам.

Врач-терапевт Марина Фоменкова ранее рассказала, что физическая травма, глубокое эмоциональное потрясение или сильный стресс может спровоцировать синдром «разбитого сердца», который в 8% из ста приводит к летальному исходу. Эффективный способ профилактики — полный релакс.