Врач Фоменкова: синдром «разбитого сердца» приводит к смерти

Врач-терапевт Марина Фоменкова рассказала, что глубокое эмоциональное потрясение, сильный стресс или физическая травма может спровоцировать синдром «разбитого сердца», который в 8% из ста приводит к летальному исходу, сообщает transsibinfo.com .

Синдром имеет различные названия: кардиомиопатия стрессового генеза или стресс-индуцированная кардиомиопатия. Его провоцируют различные факторы. В первую очередь — это стресс, который изменяет выработку гормонов в организме.

«Состояние может возникнуть под влиянием резких эмоциональных всплесков, будь то положительные или отрицательные чувства, такие как горе от потери близкого человека или питомца, расставания, проблемы на работе, финансовые затруднения, переживание стресса, гнев или неожиданные события — например, внезапные вечеринки или крупные выигрыши», — объясняет Марина Фоменкова.

Эксперт уверена, что предотвратить синдром разбитого сердца невозможно. Можно лишь снизить риск его развития. Для этого важно бороться со стрессом. Доктор рекомендует заниматься спортом, правильно питаться и ежедневно высыпаться. Важно помнить, что наркотики, алкоголь и никотин негативно отражаются на самочувствии.

«Если вы женщина в возрасте старше 50 лет, испытываете судороги, перенесли инсульт или страдаете от тревожности и депрессии, у вас может быть повышенный риск развития синдрома разбитого сердца», — предупреждает доктор.

Эксперт Марина Фоменкова советует общаться с близкими людьми. Уделять время релаксу, например, принимать теплые ванны. Можно заниматься йогой, дыхательными упражнениями или медитацией.

Доктор Фоменкова призывает заботиться о своем здоровье. При необходимости стоит посещать своего лечащего врача.

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