Доктор экономических наук, профессор Игорь Бельских высказал мнение, что в случае отмены санкций против России экономика страны начнет развиваться стремительнее и увереннее, сообщили novostivolgograda.

Издание напомнило, что срок действия санкций против России истекает 1 февраля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит необходимости в их продлении. Аналогичного мнения придерживается премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Эксперт Игорь Бельских считает, что отмена санкций — это сложный процесс. Причин для этого несколько.

По данным профессора, у каждого пакета санкций есть какие-то свои институциональные правила и ограничения. Еще одна проблема, на которую указал эксперт, — отсутствие единой позиции относительно санкций у тех стран, которые их принимали.

«С точки зрения санкций Евросоюза, у Орбана и Фицо особые позиции. И я думаю, что и, помимо этого, внутри Европейского союза тоже есть много противоречивых тенденций», — объяснил доктор экономических наук, профессор, автор Telegram-канала «Ваш карман & Тренды рынка» Игорь Бельских.

Профессор Игорь Бельских считает, что отмена санкций положительно отразится на развитии российской экономики: снизится внешнеэкономическое давление, а рынки сбыта расширятся.

Ранее сообщалось, что США частично сняли ограничения с некоторых банков России.