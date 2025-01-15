США частично сняли ограничения с некоторых банков России

США частично сняли запрет на операции с некоторыми банками из России, среди которых также оказались «Санкт-Петербург», «Зенит», Газпромбанк, «Альфа-Банк», Сбербанк, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ. Как сообщило РИА Новости, соответствующая информация была опубликована американским минфином.

Из документа следует, что разрешаются все ранее запрещенные исполнительным указом транзакции, за исключением случаев, которые отражены в пункте b. В 2024 году под санкциями находились 57 российских банков. Клиенты попавших под ограничения финансово-кредитных организаций среди прочего не могут расплачиваться за рубежом российскими картами, переводить за пределы РФ валюту посредством системы SWIFT и не только.

Ранее сообщалось о введении США новых санкций, которые ударили по крупным российским отраслям. Например, в списке оказались АО «Военторг», Запорожская атомная электростанция и другие структуры. Коснулись ограничения и физических лиц.