Больше половины крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам после заседания Центробанка

После того как в апреле на заседании Центробанка была сохранена текущая ключевая ставка, более половины крупнейших банков страны стали ухудшать условия по вкладам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аналитику, которую провел маркетплейс «Финуслуги».

По данным специалистов, после апрельского заседания правления Центробанка, 13 из 20 самых крупных банков России понизили свои ставки для вкладов. За последний месяц вклады на полгода стали на 0,24% менее выгодными в годовом выражении. Средняя ставка на 6 месяцев сейчас составляет 19,42%. При вкладе на три месяца в среднем предлагают 19,73% годового дохода, это на 0,06 процентных пунктов меньше, чем в апреле. Годовые вклады стали на 0,09 п. п. менее выгодными.

Только в одном банке предложение для вкладчиков улучшилось. В нем на вклады на 12 месяцев стали предлагать на 0,5 п. п. больше. Параллельно этому кредитное учреждение ухудшило условия по вкладам на другие сроки.

Ранее сообщалось, что российский суд отклонил иск к Центробанку по поводу нарушения авторских прав. Банк России выпустил монеты с изображением персонажа мультфильма «Ежик в тумане». Тем самым, по мнению истца, он посягнул на результат чужой интеллектуальной деятельности.