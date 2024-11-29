Профессор Кислицын: ВСУ могут атаковать дальнобойными ракетами объекты авиации

Доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и этнополитики Сергей Кислицын предположил, что ВСУ могут использовать ракеты дальнего поражения для атак по российским объектам авиации, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт не исключил, что именно по объектам авиации РФ Украина совершит несколько ударов с использованием дальнобойных ракет натовского производства. Таким образом Киев в первую очередь продемонстрирует миру, что способен нанести урон РФ.

«Главный интерес Украины связан с противодействием нашей авиации. Поэтому я не исключаю, что по этим объектам может быть нанесено несколько ударов. Украина же мечтает об этом. И это единственная их возможность продемонстрировать хоть какие-то свои ущербные достижения», — отметил Сергей Кислицын.

Собеседник RostovGazeta уверен, что Украина не заинтересована в решении конфликта мирным путем. Правительство страны делает все возможное, что заявить об эскалации конфликта и вынудить НАТО принять активное участие. По мнению эксперта, Украина не имеет технической способности совершить массированный удар по РФ из-за небольшого количества выданных ракет.

Ранее сообщалось, что эксперт Клинцевич назвал потенциальные объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешником».