Профессор Май рассказала, можно ли угадать пол ребенка до оплодотворения

Эксперты Пермского Политеха рассказали, какие генетические болезни наследуются от матери, а какие — от отца. Ученые прокомментировали мнение о том, что интеллект передается ребенку от матери. Доктор биологических наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Ирина Май также опровергла миф о том, что родители могут повлиять на пол ребенка, сообщает 56orb.ru .

Эксперт отметила, что на данный момент нет научных доказательств того, что внешние факторы могут влиять на пол малыша. Вероятность рождения мальчика и девочки одинаковая. Она составляет 50%.

Иногда в семье светлых родителей рождается ребенок с темным цветом волос или глаз. Кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха Анна Ахова считает подобную ситуацию нормой. Например, за цвет глаз отвечает около 150 генов, поэтому итоговый результат всегда непредсказуемый.

Утверждение, что ребенок наследует интеллект, неточное. Половые хромосомы не принимают в этом никакого участия. На развитие интеллекта влияет социальная адаптированность ребенка и внешние факторы.

«Своим детям человек может передать генетические заболевания, если он унаследовал их от своих родителей или в случае повреждения наследственной информации в его половых клетках, при этом сам он болеть не будет», — рассказала Анна Ахова.

Эксперты отметили, что до оплодотворения невозможно узнать, в каком именно порядке выстроится генетический набор. Однако человек всегда вправе следить за собой. Например, если зубы плохие от природы, за ними нужен хороший уход. Если же ребенок родился с крепкими зубами, без соблюдения правил гигиены он не сможет сохранить их до конца жизни.

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