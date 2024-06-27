Стресс вошел в список неочевидиных причин бесплодия

Бесплодие является распространенной проблемой, которую вызывает множество причин. Одна из них — постоянный стресс. Об этом «Газете.ру» рассказала врач-репродуктолог Наталья Петухова.

Часто у пар подтверждается «бесплодие неясного генеза». Это когда мужчина и женщина прошли всевозможные обследования, но никаких критичных проблем, мешающих завести ребенка, не обнаружено. Как перечислила Петухова, бесплодие может возникнуть из-за следующих причин:

Генетический фактор и особенности генов, мутации генов

Соматические заболевания

Аутоиммунные процессы

Психические заболевания

Преморбидные (предболезненные) личностные особенности, психогенные факторы и эмоциональный стресс.

Как объяснила врач Наталья Петухова, репродуктивная система может пострадать на фоне сильного или регулярного стресса. Если пара не может завести ребенка, им до 35 лет, то стоит провериться. Тем более, если беременность не наступает через 12 месяцев после половых актов без способов контрацепции. Для консультации и назначений стоит обратиться к врачу-репродуктологу.

«Порой ЭКО является единственным методом лечения «бесплодия неясного генеза», так как другие подходы оказываются неэффективными и при их использовании продолжительность бесплодия увеличивается», — резюмировала врач.

Конечно, снижают шансы на беременность вредные привычки, такие как алкоголь и курение. Плохо отражается на функциях низкая активность и венерические заболевания.

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