Профессор предупредила о негативных последствиях появления питомца в доме

Эксперт обратила внимание, что перед решением завести домашнее животное важно оценить все риски. В первую очередь проявить бдительность необходимо тем семьям, где есть маленькие дети, беременные или пожилые люди с низким иммунитетом. Ольга Милушкина отметила, что иногда питомцы провоцируют развитие аллергических реакций. Они могут проявляться на корм животного, шерсть или перхоть.

Эксперт обратила внимание, что некоторые питомцы могут быть переносчиками более 200 инфекционных болезней, которые могут нанести вред человеку.

«Среди них — токсоплазмоз, бешенство, стригущий лишай, сальмонеллез, чесотка, бруцеллез и прочие», — рассказала Ольга Милушкина, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Минздрава России.

Профессор Милушкина призвала перед появлением домашнего питомца оценить состояние здоровья каждого члена семьи. Если семья не выступает против, то важно уделять должное внимание санитарно-гигиеническим нормам. Животному необходимо сделать прививки, регулярно ухаживать за шерстью, когтями, зубами, а также проводить профилактику от паразитов. Кроме того, стоит не допускать загрязнения зоны кормления. Не рекомендовано разрешать животному спать в кровати людей.

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