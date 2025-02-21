Профессор рассказал, как в ночь великого парада распознать каждую из семи планет

Эксперт развеял один из распространенных мифов. Так, считается, что во время парада планеты выстраиваются в один ряд. По данным профессора, планеты создают дугу. В настоящее время после захода Солнца уже на небе можно заметить несколько планет. В конце февраля россияне станут свидетелями одновременного появления семи планет.

Представитель обсерватории рассказал, что выше остальных расположится Марс. Его можно распознать по красноватому оттенку. Немного ниже от него появится Юпитер. Найдя созвездие Овна, получится обнаружить Уран. Эксперт отметил, что Венера — самая яркая планета. Она появится недалеко от западного горизонта и будет напоминать серп. А вот Нептун, напротив, практически не мерцает. Меркурий разместится ближе к горизонту.

«Самый сложный объект для наблюдения в этом выравнивании — Сатурн, потому что он будет виден очень низко над горизонтом, в созвездии Водолея», — добавил Нефедьев.

Эксперт рассказал, что в нынешнем году парад планет пройдет на фоне новолуния. Это облегчит россиянам поиск планет. Однако без оптического телескопа справиться будет сложно. Сотрудник обсерватории также отметил, что неопытным людям сложно отличать звезды от планет. Их главное различие — интенсивность мерцания. Звезды в отличие от планет ярко мерцают. Наблюдать за семью планетами появится возможность 28 февраля.

Ранее сообщалось, что вращение ядра Земли замедлилось и может остановиться уже через 15 лет.