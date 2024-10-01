Профессор Закинян связал пыльные бури с глобальным потеплением

Профессор считает, что люди могут повлиять на глобальное потепление. В первую очередь необходимо восстановить лесные массивы. Также важно искусственно увлажнять почву. Данный процесс займет много времени. Пока людям важно обезопасить себя во время пыльных бурь. С ветром в воздухе распространяется много вредных веществ.

Россиянам рекомендовано плотно закрыть окна и двери, когда началась пыльная буря. В помещениях требуется проведение влажной уборки. При возможности профессор рекомендует оставаться дома. На улицу выходить исключительно в защитной маске.

Эксперт Закинян пояснил, что одна из причин пыльных бурь — безответственная вырубка деревьев. Когда поднимается ветер, деревья не позволяют ему разносить пыль. Отсутствие деревьев также влияет на пересушивание почвы, что приводит к появлению пыльного слоя.

Очевидцами пыльной бури стали жители ДНР. Небо затянулось облаками розового цвета, поднялся бушующий ветер. Ночью звезд видно не было. После бури поверхности всех предметов покрылись большим слоем пыли.

Ранее сообщалось, что трассы на юге России были парализованы из-за песчаных бурь.